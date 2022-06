Microsoft Defender è una protezione efficace?

Microsoft Defender è l’antivirus integrato nei sistemi Windows. Da molti, questo è usato come software principale per la protezione del computer, ma è realmente così efficace?

Soprattutto con gli aggiornamenti più recenti, Microsoft Defender ha dimostrato netti miglioramenti rispetto al passato. In tal senso, si spazia dalla protezione malware in tempo reale, all’integrazione di un firewall fino le opzioni di filtro famiglia.

L’antivirus inoltre, si è dimostrato sempre più efficace nel bloccare siti phishing e altri potenziali pericoli. Nel complesso, questa soluzione si dimostra una delle migliori nell’ottica dei prodotti gratuiti.

Chi utilizza il computer per lavoro, trattando dati sensibili e/o dal valore economico considerevole, dovrebbe però pensare a un antivirus premium ancora più affidabile.

Microsoft Defender può non essere sufficiente per difendersi dalle tante minacce del web

A dispetto di risultati tutto sommato apprezzabili, il confronto con alcuni software specifici come Norton 360 Premium offrono decisamente qualcosa in più.

L’antivirus prodotto da Microsoft infatti, risulta meno efficace quando si parla di minacce più recenti, con lo strumento proposto da Norton che si dimostra invece pressoché infallibile sotto questo punto di vista.

La mancanza di aggiornamenti regolari di Microsoft Defender infatti, può causare problemi in tal senso. Non va poi dimenticato un pericolo crescente come quello dei ransomware al quale l’antivirus gratuito non offre adeguata protezione.

Rispetto al già citato Norton 360 Premium poi, questo non offre diverse funzioni extra, prevalentemente concentrate sulla privacy, grazie all’integrazione di un gestore di password e di una VPN. Il supporto per più piattaforme e altre caratteristiche, rendono comunque il software Norton superiore.

Pur trattandosi di un prodotto a pagamento, va poi detto che attualmente l’antivirus in questione è disponibile in offerta. L’abbonamento annuale di Norton 360 Premium è soggetto al 42% di sconto: ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua protezione pagando appena 59,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.