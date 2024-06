Microsoft Designer, nuova funzione per generare sticker

Microsoft Designer, l’editor di immagini basato sull’intelligenza artificiale, ha introdotto una nuova funzione: lo “Sticker Creator“. Questo strumento permette a chiunque di creare adesivi personalizzati partendo da zero o utilizzando suggerimenti generati dall’AI. In questo modo, anche chi non ha competenze artistiche, può creare immagini accattivanti.

Sticker Creator per generare adesivi in pochi minuti

Lo Sticker Creator di Microsoft Designer sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale, in particolare il modello DALL-E, per generare adesivi a partire da descrizioni testuali. Gli utenti possono inserire una descrizione dettagliata dell’adesivo desiderato e lasciare che l’IA si occupi del resto, trasformando le parole in immagini. Questo processo semplifica notevolmente la creazione di adesivi per una vasta gamma di applicazioni, come documenti, inviti, poster, presentazioni, social media e app di messaggistica.

Come accedere a Sticker Creator

Per utilizzare la nuova funzione di Microsoft Designer è sufficiente avere un account Microsoft. Basta visitare la pagina di Sticker Creator, effettuare l’accesso con le proprie credenziali Microsoft, inserire una descrizione dell’adesivo desiderato e fare clic su “Genera”. In pochi istanti, l’intelligenza artificiale di Microsoft Designer elaborerà la richiesta e presenterà una serie di adesivi personalizzati tra cui scegliere.

Tutti gli adesivi creati vengono automaticamente salvati nella scheda “I miei adesivi” all’interno di Microsoft Designer. Inoltre, gli utenti possono esplorare una vasta gamma di prompt generati dall’AI per trarre ulteriore ispirazione e sperimentare con diverse idee creative. Tuttavia, è importante notare che attualmente Sticker Creator supporta solo la lingua inglese.

Come ottenere i migliori risultati

Microsoft ha condiviso alcuni consigli per aiutare gli utenti a ottenere i migliori risultati possibili con Sticker Creator: