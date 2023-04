Microsoft Edge 112: notevoli migliorie lato sicurezza

Microsoft Edge arriva alla versione 112 dopo la distribuzione di Edge 111 dello scorso marzo 2023. Allora abbiamo notato l’introduzione di Discover e degli spazi di lavoro Workspaces. Oggi, invece, le modifiche al centro dell’aggiornamento del browser alla versione 112.0.1722.34 riguardano prevalentemente correzioni per problemi di sicurezza e qualche funzionalità inedita alquanto particolare.

Microsoft Edge 112: le novità principali

In Edge 112 notiamo anzitutto la distribuzione di tre correzioni di sicurezza, in realtà già individuate all’interno di Microsoft Edge 111.0.1161.54, con i seguenti nomi: CVE-2023-28284, CVE-2023-24935, e CVE-2023-28301. Dal changelog specifico dell’ultimo update rilasciato in queste ore, invece, notiamo anzitutto dei miglioramenti per la modalità di sicurezza avanzata grazie al supporto di WebAssembly per ARM64, disponibile per sistemi x64 Windows, x64 macOS, x64 Linux e ARM64.

Altra novità è il criterio WebAppInstallForceList, che consente agli amministratori di configurare un elenco di app Web capaci di installarsi automaticamente, senza alcuna interazione da parte dell’utente, il quale non potrà nemmeno disinstallarle o disattivarle.

Ulteriori migliorie arrivano per il visualizzatore JSON del browser, con una vista ad albero a colori che permette la compressione ed espansione dei dati. Questa feature specifica, come afferma l’azienda di Redmond, si attiverà automaticamente quando il browser accede a un file JSON sul Web o l’utente ne apre uno locale.

Infine, Microsoft aggiorna il criterio NewTabPageHideDefaultTopSites per nasconde i siti principali predefiniti dalla pagina Nuova scheda in Microsoft Edge, rimuovendo i collegamenti rapidi sponsorizzati.

Per installare questa nuova versione di Microsoft Edge è sufficiente cliccare sul menu di visualizzazione a tre punti in alto a destra, poi su Impostazioni > Informazioni su Microsoft Edge, attendendo infine la ricerca dell’aggiornamento per procedere con il download e l’installazione in maniera completamente automatica.

In giornata, peraltro, è anche arrivato Image Creator per tutti.