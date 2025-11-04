Microsoft Edge 142 salva e sincronizza le passkey

Microsoft ha rilasciato Edge 142 il 31 ottobre. Le principali novità riguardano la sicurezza con lo scareware blocker migliorato, i gruppi di schede e il riempimento automatico. L’azienda di Redmond ha comunicato ieri sera che gli utenti possono utilizzare il browser per salvare e sincronizzare le passkey.

Come usare le passkey in Edge

Le passkey sono il modo più sicuro e semplice per effettuare il login in siti web e app. Invece di utilizzare una tradizionale password (che dovrebbe essere unica e complessa), l’utente accede con PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale. Sono basate sullo standard FIDO 2 (Fast IDentity Online 2), quindi viene sfruttata la crittografia a chiave pubblica. La chiave privata rimane sul dispositivo, mentre quella pubblica viene conservata dal sito. In caso di data breach, i cybercriminali non possono accedere all’account.

Microsoft ha elencato i principali vantaggi di una passkey: non può essere indovinata e riutilizzata, resiste agli attacchi di phishing e credential stuffing, non si devono ricordare password complesse e può essere sincronizzata tramite account Microsoft. Quest’ultima funzionalità è disponibile solo con Edge per Windows (altri sistemi operativi verranno supportati in seguito).

Quando l’utente accede ad un sito che supporta le passkey, Edge 142 chiederà di creare una passkey che verrà salvata automaticamente nel Microsoft Password Manager protetto da un PIN associato all’account Microsoft. La passkey verrà sincronizzata su altri dispositivi. Al momento del login verrà chiesto di inserire il PIN.

I requisiti minimi sono quindi Windows 10, Edge 142 e account Microsoft. Le passkey sono conservate sul cloud in forma cifrata. Se l’utente dimentica il PIN può resettarlo su un dispositivo che ha già l’accesso con passkey in Impostazioni > Password e riempimento automatico > Gestione delle password di Microsoft > Impostazioni .

Grazie al plugin Microsoft Password Manager sarà possibile usare la passkey anche al di fuori di Edge (ad esempio in altri browser o app). Questa funzionalità arriverà su Windows nelle prossime settimane.