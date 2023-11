Microsoft Edge: anteprima delle immagini con ingrandimento

Su Microsoft Edge è in test una nuova e interessante funzione che, dopo lo split screen con drag and drop, potrebbe far comodo a molti. Sulla versione Canary del browser è stata infatti implementata una feature che va a migliorare l’interazione degli utenti con le immagini su alcuni siti Web.

Microsoft Edge: ecco la nuova funzione “Ingrandisci immagine”

Andando più nello specifico, la nuova funzionalità è denominata “Ingrandisci immagine” e consente di fare clic destro su qualsiasi immagine presente online, al fine di poterla visualizzare in anteprima in una finestra più grande, senza dover lasciare la scheda corrente o aprirne una nuova.

Da notare che l’immagine ingrandita è altresì accompagnata dal suo testo alternativo e dall’eventuale descrizione al seguito.

Trattandosi di una funzionalità sperimentale, al momento è fruibile solo per alcuni utenti Insiders, ma eventualmente è possibile forzarne l’attivazione su Windows modificando il collegamento al browser, implementando un apposito comando breve, mettendo in atto i seguenti passaggi.

Aggiornare Microsoft Edge Canary alla versione 120.0.2198 o successiva andando su edge://settings/help. Fare clic destro sul collegamento relativo a Microsoft Edge Canary e selezionare la voce Proprietà dal menu contestuale. Fare clic sulla casella Target, premere la barra spaziatrice sulla tastiera e aggiungere il comando --enable-features=msEdgeImageMagnifyUI Salvare le modifiche facendo clic sul tasto OK. Aprire il menu Start di Windows, andare su Impostazioni, quindi in Sistema e prestazioni e disattivare Startup Boost. Chiudere il browser e avviarlo di nuovo usando il collegamento modificato.

Da tenere presente che anche per Google Chrome è i n lavorazione una funzione simile, ma diversamente da quanto proposto per Microsoft Edge, consente di visualizzare in anteprima i link in piccole finestre, agendo similmente a come i sistemi operativi Apple propongono toccando a lungo un link per visualizzare in anteprima il suo contenuto.