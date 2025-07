Microsoft Edge avvisa quando le password sono compromesse

Con i data breach sempre più frequenti e sofisticati, aspettare che le aziende avvisino non è più sufficiente. Spesso passano settimane o mesi prima che le violazioni vengano scoperte e comunicate pubblicamente. Per risolvere questo problema, Microsoft ha lanciato su Edge una nuova funzione molto interessante.

Microsoft Edge lancia gli avvisi in tempo reale per le password hackerate

La nuova funzione avviserà in tempo reale quando una delle password salvate nel browser è finita nelle mani sbagliate. Il sistema di notifiche contestuali controlla costantemente se le proprie credenziali appaiono in database di violazioni note, e dice quando non sono più sicure da usare.

La novità arriva con Edge 139 Beta, attualmente in fase di roll out graduale agli utenti del canale di anteprima. Non servirà più aspettare email di avviso dalle aziende o controllare manualmente siti come Have I Been Pwned, Edge farà tutto automaticamente dietro le quinte.

Il nuovo sistema di Edge che monitora le password non si limita a un controllo iniziale. Ogni volta che si salva una nuova password o si usa il riempimento automatico, il browser verifica se quelle credenziali sono presenti in database di violazioni conosciute. E se trova una corrispondenza, scatta l’allarme.

Edge non si limita a mandare una semplice notifica. Ha diversi modi per avvisare quando qualcosa non va. Un badge appare nel menu impostazioni quando ci sono password compromesse. Cliccandoci sopra, Edge mostra quante password sono a rischio e porta direttamente alla pagina di gestione password. Se si visita un sito web che ha una password salvata ma compromessa, Edge avviserà direttamente sulla pagina. Si può scegliere di ignorare l’avviso per specifiche password se non si vuole essere disturbati.

Una volta attivata, la funzione lavora in background senza interruzioni. Oltre al controllo automatico, è possibile lanciare anche una scansione manuale di tutte le password salvate andando su edge://settings/passwords e cliccando “Scansiona ora”. Microsoft ha progettato il sistema per essere il meno invasivo possibile: le password vengono crittografate durante il controllo e solo l’utente sa quale password specifica è stata compromessa.

Quando arriva per tutti

Edge 139 Beta sta gradualmente raggiungendo gli utenti di anteprima in questi giorni. La versione stabile dovrebbe arrivare per tutti gli utenti nella settimana del 7 agosto 2025. La funzione si integra perfettamente con il password manager di Edge, che Microsoft ha reso così robusto da eliminare il gestore password dedicato dall’app Authenticator.

Insieme al controllo delle password, Edge 139 porta con sé anche un’interfaccia rinnovata per le impostazioni basata su WebUI 2, che promette prestazioni migliori e una navigazione più fluida tra le opzioni.