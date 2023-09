Microsoft Edge: funzionalità AI Writing in test

L’azienda di Redmond continua a sviluppare novità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa per migliorare l’esperienza di navigazione. Nell’ultima versione Canary di Microsoft Edge è presente AI Writing, una funzionalità che consente di selezionare il testo su ogni pagina web e di riscriverlo cambiando tono, formato e lunghezza. Al momento è disponibile solo per alcuni utenti.

AI Writing in Microsoft Edge

Nella barra laterale di Microsoft Edge è disponibile il Compose Box (Composizione in italiano) che permette di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per creare contenuti a partire da un input testuale. La funzionalità AI Writing è simile, ma usa l’input delle pagine web.

L’utente deve innanzitutto attivarla in Impostazioni > Lingue > Assistenza alla scrittura . Dopo aver selezionato il contenuto in un box di testo e cliccato su “Rewrite” (Riscrivi), Edge genera una versione alternativa che verrà mostrata in un box separato. Il tool consente di personalizzare il risultato, indicando il tono (professionale, informale, entusiasta, informativo, divertente), il formato (paragrafo, email, post, idee) e la lunghezza (corto, medio, lungo), esattamente come per la funzionalità Compose Box.

AI Writing potrebbe essere utilizzato per cambiare lo stile di scrittura di un testo oppure per riassumere un articolo troppo lungo. Come detto, la funzionalità è accessibile solo ad un numero limitato di utenti che installano la versione Canary del browser. Non è noto se e quando sarà accessibile a tutti. Probabilmente Microsoft fornirà alcuni dettagli durante l’evento dedicato ai nuovi Surface.