Microsoft Edge: funzioni avanzate per Trova nella pagina

La funzione Trova nella pagina di Microsoft Edge permette di effettuare la ricerca per parole chiave di determinati contenuti presenti nelle pagine aperte nel browser, il che va a rivelarsi particolarmente utile in molteplici circostanze. Ben consapevole della cosa e con il chiaro intento di rendere ancora più efficiente questa feature, il colosso di Redmond sta tuttavia lavorando per offrire delle opzioni di ricerca avanzate.

Microsoft Edge: opzioni avanzate per la ricerca nelle pagine

Alcuni tester con accesso al canale Canary di Edge segnalano infatti che dopo aver attivato la funzione Trova nella pagina, adoperando la consueta scorciatoia da tastiera Ctrl+F (su Windows) oppure cmd+f (su macOS), viene mostrato non solo il solito campo di testo, ma pure un menu che permette di affinare ulteriormente la ricerca, decidendo se includere le parole correlate, i casi di corrispondenza, intere parole e segni diacritici, portando su ON oppure su OFF i relativi interruttori, come visibile nello screenshot presente di seguito.

Andando più nello specifico, la funzione Includi corrispondenze correlate il browser evidenzia parola e frasi che potrebbero essere correlate o simili alla richiesta fatta, la funzione Corrispondenza tra maiuscole e minuscole permette di effettuare la ricerca con distinzione tra maiuscole e minuscole, la funzione Abbina tutte le parole permette di trovare solo le parole e omette parti di esse che corrispondono alla richiesta di ricerca, mentre la funzione Corrispondenza di segni diacritici consente di trovare soltanto elementi accennati.

Da notare che queste nuove funzioni sono abilitate per impostazione predefinita in Microsoft Edge, motivo per cui per poterle provare non occorre attivare nulla in via preventiva.