Microsoft Edge: il nuovo update corregge cinque falle

Il colosso di Redmond ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Microsoft Edge con cui vengono corrette cinque falle di sicurezza. L’update è per la versione 123 nel canale stabile e porta il browser alla relase 123.0.2420.81. Non vengono però proposte nuove funzionalità o modifiche particolari.

Microsoft Edge: corrette cinque falle di sicurezza per la versione 123

Tornando alle falle di sicurezza corrette, tre sono le ultime patch di sicurezza di Chromium e le altre due sono specifiche per Microsoft Edge. Le falle di Chromium corrette sono quelle siglate come CVE-2024-3156 (implementazione inappropriata in V8), CVE-2024-3158 (utilizzare dopo libero nei segnalibri) e CVE-2024-3159 (accesso alla memoria fuori limite in V8), mentre le falle specifiche del browser di casa Microsoft sono quelle siglate come CVE-2024-29981 e CVE-2024-29049.

Pù in dettaglo, CVE-2024-29981 è una vulnerabilità di spoofing, contrassegnata con bassa gravità, la quale richiede l’accesso locale al dispositivo di destinazione o l’apertura di un file specificamente creato.

Invece, CVE-2024-29049 è una vulnerabilità di spoofing WebView2 di elevata complessità e moderata gravità. Secondo Microsoft, per sfruttarla è necessario che un utente malintenzionato intraprenda ulteriori azioni preventive al fine di preparare l’ambiente di destinazione. Anche se la vulnerabilità è all’interno del server web, il codice dannoso viene eseguito sulla macchina locale di una vittima. Inoltre, viene richiesta l’apertura di un file infetto da parte degli utenti.