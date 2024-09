Microsoft Edge: miglioramenti per la traduzione dei PDF

Microsoft Edge è in grado di visualizzare e tradurre i documenti PDF, ma le funzioni offerte non sono ancora perfette, motivo per cui il colosso di Redmond continua a cercare di attuare miglioramenti, come quelli che, a quanto pare, sono in dirittura d’arrivo con le prossime release stabili del browser.

Microsoft Edge: nuovi flag per la traduzione dei PDF

La redazione di Windows Latest ha infatti scoperto alcuni nuovi flag di funzionalità che sono stati aggiunti a una recente build Canary di Edge e che riguardano la traduzione dei PDF. Gli ID di funzionalità in questione sono msPdfLanguageDetection e msFullPdfTranslate.

L’ID della funzione msPdfLanguageDetection potrebbe risolvere i problemi esistenti con la traduzione del testo nei file PDF, che si verificano in special modo quando i file vengono aperti per la prima volta. La funzione di traduzione funziona bene quando si desidera tradurre l’Inglese in un’altra lingua, ma provando ad evidenziare una posizione di testo in un idioma differente i risultati restituiti sono stati tutt’altro che soddisfacenti.

L’ID della seconda funzione, ovvero msFullPdfTranslate, potrebbe invece introdurre capacità di traduzione a pagina intera al browser. Attualmente, si possono tradurre solo fino a 3.000 caratteri in una sola volta. Grazie alla nuova feature, però, potrebbe diventare possibile aggirare questo limite ed evitare la scocciatura di dover evidenziare un paragrafo, tradurlo e ripetere questi passaggi sino all’ultima pagina.

Da tenere presente che al momento non è chiaro quando le novità potrebbero essere introdotte stabilmente su Edge. Inoltre, provando ad abilitarle in maniera forzata non sembrano funzionare.

Sempre a proposito del lettore PDF integrato di Edge, ricordiamo che Microsoft ha recentemente confermato i suoi piani per rimuovere il suo motore PDF integrato in favore di Adobe.