Microsoft Edge: nuova interfaccia Olympia, con Copilot integrato

Microsoft Edge non vuole più essere solo un’alternativa a Chrome. E per farlo, sta cambiando pelle. Il progetto “Olympia“, ancora in fase sperimentale, promette un restyling profondo dell’interfaccia utente, con l’intelligenza artificiale al centro di tutto.

Microsoft Edge cambia volto con l’interfaccia Olympia

Olympia è già visibile nelle build Canary di Edge, anche se non è ancora completamente funzionante. Ma basta attivarla per capire dove Microsoft vuole andare a parare. Un browser che non si limita a navigare, ma che ascolta, suggerisce, e accompagna l’utente nella vita quotidiana.

Microsoft has completely overhauled the “Olympia” windows in the latest Edge Canary build, turning them into what appears to be a dedicated Copilot workspace. A sidebar displays Pages and Conversations, although those options remain placeholders for now:https://t.co/w8pupbw12n pic.twitter.com/OVq3qDzIkx — Leopeva64 (@Leopeva64) August 4, 2025

La novità più importante è la barra degli indirizzi, che ora si trova in alto al centro, come un vero e proprio hub. Non è solo un campo per digitare URL, è una omnibox che unisce navigazione e interazione con Copilot. Si può scrivere una domanda, oppure parlare direttamente per ottenere risposte. Oltre a visitare un sito, si può chiedere a voce “ Qual è il miglior ristorante indiano a Roma? e ottenere subito i risultati, senza aprire manualmente un motore di ricerca.

Questo approccio trasforma Edge in un browser conversazionale, dove l’AI non è un accessorio, ma parte integrante dell’esperienza.

Schede flessibili e design ispirato a Safari

Olympia mantiene la possibilità di scegliere tra schede verticali e orizzontali. In modalità verticale, le tab sono raccolte in un menu a tendina, ideale per chi ama l’ordine. In orizzontale, invece, le schede si dispongono sotto l’omnibox, in uno stile che ricorda Safari su macOS e iPadOS.

Il design è minimal, pulito, con un focus sull’usabilità. Tutto sembra pensato per ridurre il rumore visivo e lasciare spazio all’interazione con l’AI.

Un esperimento o il futuro di Microsoft Edge?

Microsoft non ha ancora confermato ufficialmente Olympia. Potrebbe essere una modalità dedicata a Copilot, oppure il primo passo verso una rivoluzione completa del browser. Oppure, come già accaduto con altri progetti, potrebbe non vedere mai la luce. Quello che è evidente, è che Microsoft Edge sta cercando di reinventarsi.