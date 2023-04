Microsoft Edge permette di rimuovere le funzioni accessorie

Microsoft sta attualmente testando una nuova opzione per Edge che di sicuro saprà fare la gioia di molti utenti, in special modo di coloro che non sono particolarmente appassionati alle feature accessorie e che ritengono che il browser non sia più “snello” come lo era un tempo.

Microsoft Edge: nuova opzione per disattivare le funzioni extra

Stando infatti a quanto emerso dall’analisi dell’ultima versione di Microsoft Edge diffusa nel Canary Channel, il colosso di Redmond vuole permettere agli utenti di disattivare le funzioni non essenziali del suo browser, al fine di rendere quest’ultimo più veloce e proporre un’esperienza meno disordinata.

L’opzione tramite cui poter attivare e disattivare le varie funzioni in Edge è accessibile recandosi nella sezione Impostazioni del browser e selezionando la dicitura Funzioni opzionali oppure immettendo il collegamento edge://settings/optionalFeatures nella barra degli indirizzi del programma e premendo poi il pulsante Invio sulla tastiera del computer.

Ecco come Microsoft descrive esattamente la nuova opzione: Microsoft Edge ora ti consente di disattivare le funzionalità opzionali del browser in modo da renderlo l’esperienza di navigazione più veloce per te. Le funzionalità disattivate sono ancora disponibili, ma richiederanno un piccolo download per essere abilitate.

La novità giunge in seguito alle molteplici lamentele in merito al fatto che il colosso di Redmond sta poco alla volta trasformando Edge in un calderone di adware e caratteristiche non propriamente utili, come ad esempio il pannello con i giochi, motivo per cui grazie alla possibilità di attivare e disattivare le funzioni accessorie secondo esigenza tutti gli utenti dovrebbero dirsi soddisfatti.