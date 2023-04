Microsoft Edge: un bug invia gli URL visitati dagli utenti

Microsoft Edge è afflitto da un nuovo e fastidioso bug sul fronte privacy che sta causando non pochi fastidi ai suoi utilizzatori. Il browser, infatti, sta inviando gli URL che gli utenti visitano al suo sito Web dell’API Bing.

Microsoft Edge invia gli URL visitati dagli utenti a bingapis.com

La problematica pare essere in qualche modo legata alla funzione Follow Creator che è stata introdotta di recente, la quale consente di seguire i creator preferiti su YouTube e su altri siti Web.

La situazione è emersa nel corso degli ultimi giorni, quando alcuni utenti si sono accorti che l’ultima versione di Microsoft Edge invia una richiesta a bingapis.com con l’URL completo di quasi tutte le pagine della cronologia.

Le ragioni al momento non sono chiare, ma sulla base delle indagini compiute tutto pare essere riconducibile alla nuova funzione in oggetto mal implementata nel browser.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto riferito da Rafael Rivera, sviluppatore e ingegnere di Microsoft Edge, sulla questione.

Microsoft Edge ora ha una funzione chiamata Follow Creator e abilitata per impostazione predefinita. Sembra che l’intento fosse quello di avvisare Bing quando sei su determinate pagine, come YouTube, The Verge e Reddit. Ma non sembra funzionare correttamente, invia invece quasi tutti i domini che visiti a Bing.

Caitlin Roulston, direttore delle comunicazioni di Microsoft, ha fatto sapere che l’azienda è al corrente della circostanza e di essere attivamente impegnata nel cercare di risolvere il prima possibile. Una soluzione, dunque, non dovrebbe tardare ad arrivare.

Nel mentre, però, chi lo desiderasse può decidere di aggirare il problema andando a disattivare Follow Creator (la funzione risulta abilitata per impostazione predefinita) intervenendo nella sezione Impostazioni del browser, portando su Disattivato l’interruttore Mostra suggerimenti per seguire i creatori in Microsoft Edge presente nella sezione Privacy > Ricerca e servizi > Servizi.