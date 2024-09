Microsoft forzerà l'aggiornamento sui sistemi con Windows 11 22H2

Come annunciato da Microsoft, le installazioni di Windows 11 che corrispondono ancora alla versione 22H2, verranno forzatamente aggiornate con l’installazione del pacchetto 23H2 a partire dal prossimo mese, dove il supporto alla vecchia build verrà inoltre definitivamente sospeso.

L’annuncio riguarda nello specifico le versioni Windows 11 22H2 Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations e SE rilasciate il 20 settembre 2022. A ciò si aggiungono anche le edizioni 21H2 Enterprise, Education e IoT Enterprise, le quali cesseranno il servizio lo stesso giorno, ma un anno dopo le edizioni Home e Pro.

L’azienda ha già iniziato ad avvisare gli utenti di tale decisione con un messaggio di servizio che appare su Microsoft 365, quale recita:

“Per aiutarti a rimanere protetto e produttivo, Windows Update avvierà automaticamente un aggiornamento delle funzionalità per i dispositivi Windows 11 Home e Pro che non sono gestiti dai reparti IT quando questi stanno per terminare il servizio. Passando a Windows 11, versione 23H2, il tuo dispositivo continuerà a ricevere supporto e aggiornamenti mensili essenziali per la sicurezza e la salute dell’ecosistema.”