Microsoft, in arrivo il generatore di temi AI per Edge a giugno

Microsoft continua a spingere sull’acceleratore dell’intelligenza artificiale, integrando nuove funzionalità AI in quasi tutti i suoi prodotti, compreso il browser Edge. Mentre già oggi è possibile accedere al chatbot Copilot dalla barra laterale di Edge, sembra che l’azienda stia pianificando di aggiungere un’ulteriore funzione alimentata dall’AI.

Il generatore di temi AI

Secondo un nuovo elenco aggiunto al sito web Microsoft 365 Roadmap, individuato da Neowin, Microsoft Edge includerà presto un generatore di temi AI. Questa nuova funzionalità consentirà agli utenti di inserire una richiesta di testo e generare una serie di immagini da visualizzare in anteprima come temi del browser. L’applicazione del tema prevede l’impostazione dell’immagine generata nella pagina della nuova scheda di Edge e l’applicazione del colore dominante dell’immagine alla cornice del browser.

Microsoft inoltre, per fornire un maggiore controllo sull’utilizzo del generatore di temi AI in ambienti enterprise e business, consentirà ai responsabili IT di disabilitare o limitare la funzionalità tramite l’impostazione di un apposito criterio denominato “AIGenThemesEnabled”.

Il lancio del generatore di temi AI è previsto per giugno, anche se l’azienda non ha ancora comunicato una data esatta di rilascio. Non è la prima volta che Microsoft integra funzionalità simili nei suoi prodotti: a gennaio ha aggiunto una funzione che consente agli utenti di creare sfondi generati dall’intelligenza artificiale durante le riunioni video di Teams.

Un’evoluzione dei temi personalizzati

Il browser Edge consente già da anni agli utenti di impostare temi di loro scelta. Tuttavia, il generatore di temi AI rappresenta un’aggiunta interessante, in quanto permetterà agli utenti di creare temi personalizzati in modo ancora più semplice e creativo.

Microsoft ha dimostrato un impegno costante nel migliorare il browser Edge per i suoi utenti. Recentemente, il gigante di Redmond ha aggiornato Microsoft Edge per risolvere due vulnerabilità di sicurezza e ha aggiunto un tester della velocità di Internet. Lo speed test si trova nella sezione “Strumenti”, insieme ad altre utili utility. L’introduzione del generatore di temi AI è solo l’ultima di una serie di innovazioni che rendono Edge un browser sempre più completo e all’avanguardia.