Microsoft pubblica guida per il recupero dell'account locale Windows

Microsoft ha recentemente pubblicato sul suo sito ufficiale una guida su come gli utenti possono passare da un account locale a un account Microsoft sul proprio PC Windows. Dopo aver pubblicato la guida, però, l’azienda di Redmond l’ha anche aggiornata per includere una sezione separata per la migrazione da un account Microsoft a un account locale.

Sebbene Microsoft abbia per qualche motivo rimosso questa parte, l’azienda ha fatto marcia indietro e l’ha ripristinata, forse a causa dell’ira funesta di alcuni utenti…

Microsoft rimette online la guida per il passaggio da un account Microsoft a un account locale su Windows 11

Microsoft incoraggia chiaramente l’uso dei suoi account online durante la configurazione di Windows 11, che offrono una serie di vantaggi (integrazione semplificata dei servizi Microsoft, maggiore sicurezza, sincronizzazione dei dati su diversi dispositivi, ecc.) Ma questo non piace a tutti.

Alcuni preferiscono gli account locali per una serie di motivi, tra cui la riservatezza dei propri dati o semplicemente la facilità d’uso. Riconoscendo queste preferenze, Microsoft ha inizialmente pubblicato una guida che spiegava la procedura per passare a un account locale.

Tuttavia, dopo aver cancellato questa guida, e di fronte alle reazioni negative degli utenti, Microsoft ha finalmente deciso di ripristinarla, aggiungendo anche una nuova sezione dedicata al recupero della password tramite un disco di ripristino.

Passaggio da un account Microsoft a un account locale: le nuove istruzioni per l’uso

Ecco i passaggi da seguire per passare da un account Microsoft a un account locale su Windows 11:

Aprire l’applicazione Impostazioni sul vostro dispositivo Windows.

Selezionare “Account” e quindi “Informazioni personali”. È possibile accedere a questa sezione anche digitando direttamente “Informazioni personali” nella barra di ricerca.

Se si utilizza un account Microsoft, verrà visualizzata l’opzione “Accedi con un account locale”. Fare clic su di essa.

Inserire un nome utente, una password e un suggerimento per la password. Il nome utente deve essere unico sul dispositivo.

Fare clic su “Avanti”, quindi su “Disconnetti e termina”.

Quindi ricollegarsi al dispositivo utilizzando il nuovo account locale.

Questa nuova guida è disponibile qui.

Nota bene: quando si utilizza un account locale, si consiglia vivamente di creare un disco di ripristino della password. Se si dimentica la password e non si è creato questo disco, purtroppo non sarà possibile recuperare l’accesso al proprio account.

Inoltre, Microsoft ha anche una nuova guida che spiega come reimpostare la password di un account Microsoft o di un account locale. Informazioni che potrebbero rivelarsi utili se si dimentica la password.