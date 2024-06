Windows 11 KB5039302: distribuzione sospesa

A distanza di un giorno dal rilascio è arrivato subito lo stop di Microsoft. L’aggiornamento opzionale KB5039302 per Windows 11 23H2 e 22H2 non è più disponibile per il download tramite Windows Update. L’azienda di Redmond ha confermato l’esistenza di un bug che impedisce l’avvio del computer.

Incompatibilità con le macchine virtuali?

L’aggiornamento KB5039302 è opzionale in quanto non include patch di sicurezza. Deve (o meglio doveva) essere installato manualmente dopo aver verificato la disponibilità in Windows Update. Microsoft ha ora tempo fino al 9 luglio (quando verrà rilasciato l’update obbligatorio) per correggere i bug segnalati.

Quello confermato ieri sera impedisce il corretto avvio dei dispositivi. L’azienda di Redmond scrive che potrebbero verificarsi continui riavvii (in pratica, un loop infinito), a meno che l’utente non utilizzi la procedura di ripristino. In base alle prime indagini sembra che il problema interessi unicamente i dispositivi che usano software e tool di virtualizzazione, come CloudPC, DevBox e Azure Virtual Desktop.

Il bug è meno frequente su Windows 11 Home perché questa edizione del sistema operativo viene poco utilizzata per la virtualizzazione. Microsoft cercherà di determinare la causa esatta del problema. Nel frattempo, la distribuzione dell’aggiornamento è stata sospesa (ma può essere scaricato dal Microsoft Update Catalog a proprio rischio e pericolo).

Tra le novità introdotte con l’update ci sono il ritorno del pulsante Mostra desktop, la creazione degli archivi 7-Zip e TAR in Esplora file, il supporto per Emoji 15.1, il nuovo account manager nel menu Start, la copia dei file dalla finestra di Windows Share e vari miglioramenti per il Task Manager (Gestione attività).