Microsoft Loop in anteprima: puoi provarlo subito

Annunciato ormai quasi un anno e mezzo fa in occasione dell’evento Ignite 2021, Microsoft Loop è finalmente disponibile per tutti, accessibile nella sua versione di anteprima. Lo slogan scelto per il lancio è già di per sé piuttosto esplicativo per comprendere quale sia la sua utilità: Pensa, pianifica e crea insieme agli altri . Per iniziare a utilizzarlo gratuitamente non bisogna far altro che collegarsi al sito dedicato ed eseguire il login con il proprio account.

Al via l’anteprima pubblica di Microsoft Loop

Ciò che ha spinto il gruppo di Redmond a confezionare questo nuovo strumento è la volontà di andare incontro a un’esigenza manifestata dai team soprattutto durante l’esplosione della collaborazione da remoto: riunire i progetti e le idee in un’unica posizione, sincronizzando elementi, contenuti e compiti assegnati tra le varie applicazioni. Ad arricchire il tutto trovano posto un sistema di suggerimenti smart, notifiche intelligenti e modelli studiati per automatizzare e velocizzare ogni operazione.

Loop nasce anche e soprattutto per supportare il lavoro ibrido, riducendo le distanze tra chi è attivo in ufficio al fianco dei colleghi e chi invece si trova in smart working.

A conti fatti, può essere definito come una sorta di hub per la collaborazione e la co-creazione, con caratteristiche in qualche modo paragonabili a quelle di alternative già disponibili (in primis Notion), ma profondamente integrate con i tasselli che costituiscono l’ecosistema di casa Microsoft, a partire dalle app attraverso cui eseguire l’editing dei documenti (Word, Excel ecc.) per arrivare a Teams, Outlook e OneDrive.

Le attività svolte e i file che le riguardano sono raccolte in modo organizzato e ordinato all’interno di spazi virtuali definiti Workspace, ognuno dei quali può accogliere fino a un massimo di 50 persone durante la fase di anteprima al via oggi, accessibile sia da piattaforme desktop sia attraverso dispositivi mobile Android e iOS.