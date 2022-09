Microsoft mostra il teardown del Surface Laptop Go 2

Dopo quello dei Surface Laptop Studio e Surface Laptop SE, Microsoft ha pubblicato il video che mostra come smontare il Surface Laptop Go 2, annunciato all’inizio di giugno e disponibile in Italia da fine luglio. L’azienda di Redmond vuole evidenziare che l’operazione è semplice, ma è meglio rivolgersi ad un centro di assistenza.

Surface Laptop Go 2: guida allo smontaggio

Il Surface Laptop Go 2 ha uno schermo touch PixelSense da 12,4 pollici (1536×1024 pixel) e integra il processore Intel Core i5-1135G7, affiancato da 4 o 8 GB di RAM LPDDR4X e SSD da 128 o 256 GB. Queste le altre specifiche: connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo Ominsonic con Dolby Audio, webcam HD a 720p, porte Surface Connect, USB Type-A e USB Type-C, batteria da 41 Wh, lettore di impronte digitali (su alcuni modelli) e sistema operativo Windows 11 Home.

Per accedere ai componenti interni è necessario rimuovere la tastiera, facendo attenzione ai cavi interni, come si può vedere nel video. La batteria può essere rimossa svitando quattro viti (non ci sono adesivi). Altre quattro viti fissano il sistema di dissipazione termico. È possibile quindi rimuovere antenne, schermo, SSD, porta Surface Connect, ventola e altoparlanti. La RAM è saldata sulla scheda madre, quindi non può essere sostituita.

È possibile acquistare il Surface Laptop Go 2 sul sito Microsoft. I prezzi sono: 679,00 euro (4GB+128GB), 779,00 euro (8GB+128GB) e 879,00 euro (8GB+256GB).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.