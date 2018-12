Da Microsoft la nuova app di Office per Windows 10

Nuove tipologie di licenze, un restyling completo delle icone che contraddistinguono i singoli programmi e ora anche un software del tutto inedito per migliorare la gestione del flusso di lavoro: Microsoft prosegue nel percorso di rinnovamento del pacchetto Office, presentando oggi una nuova applicazione destinata ai PC con sistema operativo Windows 10. È già stata resa disponibile per il download e l’installazione ai membri del programma Insider e presto il rollout arriverà a interessare tutti.

La nuova app Office per Windows 10

Il software, chiamato semplicemente “Office”, va di fatto a rimpiazzare il precedente “My Office” ed estende le proprie funzionalità ben oltre la gestione di account e sottoscrizioni. La volontà del gruppo di Redmond è quella di mettere nelle mani degli utenti un tool in grado di semplificare l’accesso ai documenti e lo switch tra i diversi strumenti della suite. Offerto in download gratuito, può essere utilizzato con qualsiasi forma di abbonamento Office 365, Office 2019, Office 2016 e Office Online.

Queste le principali caratteristiche incluse nel software, stando a quanto si legge nel post di presentazione pubblicato da Microsoft sul proprio blog ufficiale, seguite da uno screenshot che mostra il layout dell’interfaccia.

passaggio rapido da un’applicazione Office all’altra;

apertura immediata dei documenti consultati di recente e di quelli condivisi da altri, presenti nel proprio PC, su OneDrive o SharePoint;

motore di ricerca integrato per trovare in modo veloce app, documenti, contatti e siti;

possibilità di personalizzazione dell’interfaccia (con l’inclusione del marchio e di altri applicativi) offerta alle aziende.

Una volta che la nuova app sarà disponibile, gli utenti potranno scaricarla direttamente dalle pagine della piattaforma Microsoft Store, mentre coloro che già hanno nel proprio PC il software My Office la riceveranno attraverso un aggiornamento automatico. Ancora, nel post viene specificato come i nuovi computer e dispositivi con Windows 10 in arrivo sul mercato a partire dalla prossima estate l’avranno preinstallata.