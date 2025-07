Microsoft, nuova pagina di login con modalità scura e design Fluent

Dopo anni di schermata di accesso rimasta praticamente immutata, Microsoft ha deciso di dare una bella rinfrescata. La modalità scura, a lungo richiesta dagli utenti, arriva finalmente anche nella pagina di login di Microsoft, insieme a un look molto più moderno.

Login di Microsoft si rinnova: arriva la modalità scura

Microsoft ha finalmente svecchiato la pagina di login. Ha sostituito lo sfondo con i gradienti pastello con l’effetto vetro smerigliato del design Fluent. Secondo Microsoft, l’esperienza ora è più pulita, senza distrazioni e coerente.

È interessante come l’azienda di Redmond abbia scelto proprio la pagina di login per mostrare i muscoli del suo linguaggio visivo. Dopotutto, è probabilmente una delle pagine Microsoft più viste al mondo. Ogni volta che si accede a Outlook, OneDrive, Teams o qualsiasi altro servizio Microsoft, si passa di lì.

È come rinnovare l’ingresso di un negozio, non cambierà la qualità dei prodotti, ma la prima impressione sarà diversa e probabilmente, migliore. Microsoft sa che questa pagina la vedono milioni di persone ogni giorno, quindi ha senso investirci per dare un’immagine più moderna.

Disponibilità

Ad agosto 2025 inizieranno a vedere il nuovo design gli account personali Microsoft, mentre per gli account Entra (quelli aziendali e scolastici) bisognerà aspettare il 29 settembre 2025. Anche la modalità scura arriverà il prossimo mese per gli account personali. Ma la parte interessante è come funzionerà.

Invece di dover cercare un pulsante nelle impostazioni e attivarlo manualmente, la pagina si adatterà da sola. Se è stato impostato il tema scuro sul proprio computer o nel browser, la pagina di login di Microsoft lo capirà automaticamente e diventerà scura.