Microsoft: nuovo programma Bug Bounty per Bing AI

Microsoft ha annunciato l’introduzione di un nuovo programma Bug Bounty grazie al quale gli sviluppatori che trovano bug e problemi possono ottenere ricompense in denaro per gli sforzi compiuti. Il nuovo programma si concentra sull’individuazione di bug nei servizi e nelle app che hanno a che vedere con l’intelligenza artificiale di Bing.

Microsoft annuncia il nuovo programma Bug Bounty per Bing AI

Nell’annuncia la cosa, l’azienda di Redmond ha altresì delineato i suoi servizi specifici per l’AI che sono coinvolti nel programma. Eccoli.

Esperienze Bing basate sull’intelligenza artificiale su bing.com nel browser (sono supportati tutti i principali fornitori, tra cui Bing Chat, Bing Chat for Enterprise e Bing Image Creator)

Integrazione Bing basata sull’intelligenza artificiale in Microsoft Edge (Windows), incluso Bing Chat for Enterprise

Integrazione Bing basata sull’intelligenza artificiale nell’applicazione Microsoft Start (iOS e Android)

Integrazione Bing basata sull’intelligenza artificiale nell’applicazione mobile Skype (iOS e Android)

Il nuovo programma è il risultato di una serie di investimenti e apprendimenti chiave degli ultimi mesi, tra cui rientrano un nuovo aggiornamento per la classificazione della gravità della vulnerabilità dell’azienda specificamente per i suoi servizi legati all’intelligenza artificiale, insieme a una sfida di ricerca sulla sicurezza dell’IA.

Per poter prendere parte al programma sono però richiesti alcuni requisiti: gli sviluppatori devono segnalare un bug che non è stato scoperto o segnalato in precedenza a Microsoft e far valutare il bug come critico o importante in termini di gravità e devono venire illustrati i passaggi specifici per ricreare la falla.

Gli importi della ricompensa del Bug Bounty, in base alla gravità e alla qualità del report dello sviluppatore, vanno da $ 2.000 a $ 15.000. Il colosso di Redmond ha tuttavia tenuto a precisare che potrebbero essere inviati premi ancora più alti.