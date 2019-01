Microsoft porta Office 365 sul Mac App Store

Il gruppo di Redmond ha mantenuto la promessa formulata nei mesi scorsi, mettendo a disposizione degli utenti Mac la propria suite dedicata alla produttività attraverso Mac App Store: il pacchetto Office 365 fa oggi il suo debutto ufficiale sulla piattaforma di casa Apple, semplificando così il processo di installazione e aggiornamento rispetto a quanto avveniva in passato.

Office 365 su Mac App Store

I software inclusi nel download sono Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e OneDrive. Va precisato che i singoli applicativi erano già disponibili in precedenza su Mac App Store, ma in forma separata. Ciò che ha fatto Microsoft è riunirli in un unico bundle in modo da renderne più rapido il download.

Il principale vantaggio legato a questa nuova modalità di distribuzione è però un altro: anziché fare affidamento sul tool AutoUpdate (MAU) per la gestione degli aggiornamenti, gli update vengono ora scaricati direttamente e automaticamente dalla piattaforma Apple. Queste le parole di Jared Spataro, Corporate Vice President di Microsoft.

Siamo felici di annunciare che oggi Office 365 arriva sul Mac App Store. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Apple per fornire agli utenti Mac la migliore soluzione possibile di produttività, offrendo tutto ciò che conoscono e amano di Office attraverso un’esperienza progettata appositamente per i Mac.

Per poter utilizzare Word, Excel, PowerPoint e Outlook è necessario sottoscrivere un abbonamento a Office 365, scegliendo tra le diverse formule offerte da Microsoft, a prezzi differenti a seconda che si desideri farne un uso personale oppure professionale. Ai nuovi utenti viene offerta la possibilità di optare per un periodo iniziale di prova gratuita dalla durata pari a 30 giorni. Così Phil Chiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, commenta l’annuncio odierno.

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Office 365 nel rinnovato Mac App Store di macOS Mojave. Apple e Microsoft hanno collaborato fin dall’inizio per offrire la produttività di Office agli utenti Mac. Ora, con Office 365 su Mac App Store, è più semplice che mai ottenere la più recente e migliore versione di Office 365 per Mac, iPad e iPhone.

Alcune sottoscrizioni includono spazio per l’upload dei documenti sui server della piattaforma OneDrive e credito per effettuare chiamate con Skype.