Microsoft One Outlook arriverà entro fine anno

Con il chiaro intento di disporre di un unico client email per tutte le piattaforme e per tutti i dispositivi, Microsoft ha avviato già da tempo lo sviluppo di una nuova versione di Outlook, basata sulla Web app accessibile da tutti tramite l'indirizzo Outlook.com e il cui progetto è stato identificato con il nome in codice di Project Monarch e

One Outlook: la versione di prova in primavera, quella definitiva in autunno

Le prime informazioni relative al progetto in questione erano state diffuse in Rete a gennaio dello scorso anno e qualche dettaglio in più si era aggiunto in un secondo momento, ma poi non se ne era più parlato, almeno non sino a qualche ora fa, quando nuove indiscrezioni hanno ripreso a circolare e in base alle quali pare che il client vedrà finalmente la luce entro la fine del 2022.

Più precisamente, il nuovo client, che sarebbe stato denominato One Outlook, risulterebbe essere ancora in fase di sviluppo e dovrebbe venire annunciato in primavera: è in programma il rilascio di una versione di prova per Windows Insider nei canali Dev e Beta entro la fine di marzo o l'inizio di aprile del 2022, mentre verrà reso disponibile per tutti con i prossimi aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10 e Windows 11 attesti per ottobre 2022.

Inizialmente verrà presentato come un aggiornamento opzionale, ma è molto probabile che in un secondo momento Microsoft decida di sostituire le applicazioni Mail e Calendario già presenti sulle più recenti versioni del suo sistema operativo con il nuovo client email.

Da notare, poi, che il nuovo client email di casa Microsoft dovrebbe funzionare in maniera identica su Windows (Win32/UWP, Intel e Arm), macOS, Android e iOS/iPadOS e nella sua versione Web e molto probabilmente verrà rinominato semplicemente in Outlook.