Microsoft OneNote: un update corregge gli arresti anomali

Microsoft ha da poco rilasciato una nuova patch per OneNote 2016 che va a correggere il verificarsi di alcuni arresti anomali relativi alla sincronizzazione dei blocchi appunti con le versioni più recenti dell’app. Il colosso di Redmond ha affermato che l’aggiornamento è per le versioni basate su .msi di Office 2016 e non per le edizioni Click-to-Run come nel caso di Microsoft Office 365 Home.

L’aggiornamento in questione è quello siglato come KB5002500 dopo aver applicato la patch diventa nuovamente possibile sincronizzare i blocchi appunti senza problemi.

Per ottenere questo aggiornamento, è sufficiente installare tutti gli update di Windows disponibili o aspettare che il sistema operativo aggiorni automaticamente il computer. In alternativa, se si desidera installare questa patch su un computer offline, è possibile scaricare una versione a 32 o 64 bit dell’aggiornamento dal Microsoft Download Center.

Se non si è sicuri di quale versione di OneNote sia stata installata, è possibile scoprirlo avviandola e selezionando la voce Account. Se non viene visualizzata, bisogna cliccare sul menu File e accedere alla sezione Account o Guida dall’elenco a sinistra. In Informazioni sul prodotto, poi, dovrebbe venire mostrato il nome del prodotto di Office e il numero di versione.

Una volta installato l’aggiornamento, Microsoft dice che potrebbe essere necessario riavviare il computer per applicare la patch.

Nel caso in cui dovessero verificarsi dei problemi, è sempre possibile disinstallare la patch andando sul Pannello di controllo, cercando gli aggiornamenti installati, premendo il tasto Visualizza aggiornamenti installati e rimuovendo quello identificato come KB5002500.