Microsoft Outlook: ora è possibile inviare link lunghi

Dopo aver implementato il supporto a Gmail su Windows, nel corso delle ultime ore Microsoft ha finalmente posto rimedio a un fastidio problema che interessava il suo client di posta elettronica e che impediva agli utenti il corretto invio del contenuto delle email. L’azienda di Redmond, infatti, ha risolto bug di Microsoft Outlook che interessava i link lunghi.

Microsoft Outlook: risolti i problemi con l’invio delle email con link lunghi

Andando più in dettaglio, precedentemente l’invio delle risposte alle email con Microsoft Outlook falliva mostrando un messaggio d’errore che recitava “Impossibile inviare questo elemento”. Ciò accadeva quando l’email conteneva collegamenti lunghi nel corpo del messaggio.

Altre problematiche riconducibili sempre al medesimo problema erano la presenza di URL troncati con comparsa del messaggio d’errore 404 facendo clic su di essi e la comparsa di un messaggio di Microsoft Defender sempre in concomitanza del clic sui link che recitava “A causa di un errore interno. non è stato possibile caricare questa pagina web. Ti consigliamo di chiudere la pagina”.

Ciò sarebbe stato dettato dal fatto che la funzione Collegamenti sicuri, che è stata introdotta tempo addietro in Microsoft Defender per Microsoft 365 per proteggere gli utenti di Microsoft Teams dagli attacchi di phishing che utilizzano URL dannosi, portava al superamento del limite dei caratteri nei link che è fissato a 2084, andando infatti ad aggiungere caratteri aggiuntivi all’URL.

La problematica, però, adesso è stata risolta, con il rilascio della build 16116.10000 di Microsoft Outlook per desktop, con l’incremento del limite degli URL di quasi quattro volte, passando da un totale di 2084 caratteri a 8192 caratteri.