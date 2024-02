Microsoft Paint: nuove funzioni per gestire i pennelli

Negli ultimi tempi, Microsoft Paint è stato soggetto a numerose modifiche e miglioramenti. Dopo anni senza aggiornamenti, l’app ha infatti ricevuto svariate nuove funzionalità, tra cui l’aggiunta dei livelli livelli e la possibilità di regolare la trasparenza, la modalità scura, la rimozione dello sfondo e molto altro ancora. A quanto pare, però, non è finita. Stando a quanto recentemente emerso, Microsoft intende infatti rendere l’editor di immagini predefinito di Windows ancora più ricco.

L’utente PhantomOcean3 segnala infatti su X che Microsoft Paint otterrà presto nuovi controlli per la gestione dei pennelli. La versione attuale consente di selezionare uno dei quattro pennelli da un menu a discesa, il che risulta essere abbastanza limitato e scomodo. Con il prossimo aggiornamento, invece, Microsoft Paint posizionerà un cursore a sinistra della tela, che consentirà di regolare le dimensioni del pennello al volo e selezionare svariate altre dimensioni, come visibile nel video annesso di seguito.

New Paint app update for WIP Canary/Dev (11.2402.20.0) with some new features:

– A new brush size slider on the left

– Layers panel update with a new tile letting you customize the background (change color/hide it) pic.twitter.com/KUJOydQH5I

— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) February 21, 2024