Microsoft e Perplexity lanciano i personal shopper AI

Si avvicinano le festività natalizie e quindi il periodo dell’anno dedicato agli acquisti. Gli utenti possono sfruttare le capacità avanzate dei chatbot per cercare i prodotti, effettuare confronti e completare la transazione. Dopo Google e OpenAI, anche Microsoft e Perplexity hanno annunciato i rispettivi personal shopper AI (al momento solo negli Stati Uniti).

Shoopping con Copilot in Edge

Microsoft offre da tempo specifiche funzionalità per lo shopping in Edge. Gli utenti possono ora sfruttare l’aiuto di Copilot per cinque attività: Price Comparison (comparazione prezzi), Price History (cronologia prezzi), Product Insights (informazioni sul prodotto), Price Tracking (monitoraggio dei prezzi) e Caskback (rimborso di una percentuale del prezzo).

Quando viene aperto il sito di un rivenditore supportato è sufficiente cliccare sull’icona Copilot in alto a destra per vedere i dettagli sul prodotto, i prezzi su altri siti e la cronologia dei prezzi. L’utente può anche utilizzare il monitoraggio dei prezzi e ricevere un avviso quando il prezzo diminuisce. È possibile inoltre chiedere informazioni sul prodotto a Copilot.

Copilot Mode permette invece di ricevere una notifica se ci sono prezzi migliori e offerte su diversi siti. Ciò evita di aprire decine di schede.

Shopping con Perplexity

Il personal shopper AI di Perplexity è più avanzato. Può cercare un prodotto sulla base della descrizione dell’utente e ricorda le ricerche precedenti. I dettagli del prodotto vengono mostrati in modo chiaro con recensioni e suggerimenti.

L’azienda californiana permetta anche l’acquisto diretto all’interno dell’interfaccia del chatbot. Viene mostrato il pulsante Instant Buy e l’utente può completare la transazione con carta di credito o PayPal (se il tipo di pagamento è supportato dal rivenditore).

La funzionalità di shopping è disponibile su desktop e web. Nelle prossime settimane arriverà anche su Android e iOS. L’annuncio sul blog ufficiale termina con queste parole:

Questo è ciò che l’e-commerce avrebbe sempre dovuto essere: una scoperta personale che riflette i gusti unici di ogni acquirente, abbinata ad un’azione immediata quando è pronto all’acquisto.

Quasi certamente sono indirizzate ad Amazon. L’azienda di Seattle ha inviato una diffida per impedire l’uso di Comet come assistente agli acquisti. Perplexity ha sottolineato che Amazon condiziona le scelte degli utenti mostrando prodotti sponsorizzati.