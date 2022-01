Microsoft rilascia i fix per Windows Server, 11 e 10

Microsoft ha rilasciato i fix per i bug segnalati dagli utenti e introdotti con gli aggiornamenti di sicurezza dell'11 gennaio per Windows Server. L'azienda di Redmond ha risolto inoltre un problema relativo alle connessioni VPN con protocolli IPSec e L2TP individuato anche in Windows 11 e 10. Tutte la patch “out-of-band” sono disponibili sul Microsoft Update Catalog, ma alcune possono essere scaricate da Windows Update.

Fix per controller di dominio, Hyper-V, ReFS e VPN

In seguito all'installazione delle patch dell'11 gennaio per Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012, gli utenti hanno segnalato improvvisi riavvii dei controller di dominio. Il problema è stato risolto con i fix KB5010796 per Windows Server 2022, KB5010793 per Windows Server 20H2, KB5010792 per Windows Server 20H1, KB5010790 per Windows Server 2016, KB5010794 per Windows Server 2012 R2 e KB5010797 per Windows Server 2012. Manca invece l'aggiornamento per Windows Server 2019.

Il problema che impediva l'avvio delle macchine virtuali con Hyper-V su computer Windows Server 2012 R2 con UEFI è stato invece risolto con la patch KB5010794. Un altro bug non consentiva di accedere ai dispositivi formattati con file system ReFS. Questo problema, presente in Windows Server, Windows 11 e Windows 10, è stato risolto con i rispettivi fix.

Microsoft ha infine risolto il bug che impediva la connessione VPN con i protocolli IPSec e L2TP. Anche questo problema era presente in Windows Server, 11 e 10.

Le patch KB5010794 per Windows Server 2012 R2 e KB5010797 per Windows Server 2012 sono disponibili esclusivamente su Microsoft Update Catalog, mentre le altre possono essere scaricate anche da Windows Update (aggiornamenti opzionali). Gli stessi fix verranno inclusi nelle patch cumulative dell'8 febbraio.