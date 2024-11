Microsoft rilascia .NET 9: tutte le novità della nuova versione

Microsoft ha da poco annunciato il rilascio di .NET 9, la versione più recente del suo ambiente di sviluppo gratuito e open source, con diversi miglioramenti e novità che interessano l’intero stack.

Microsoft .NET 9 ufficialmente rilasciato: tutti i cambiamenti della nuova versione

Microsoft .NET 9 migliora e ottimizza l’intera esperienza per una maggior produttività, sicurezza e prestazioni, integrando anche nuove funzionalità intelligenti. La lista include ben 1000 ottimizzazioni e migliorie prettamente alle prestazioni, che interessano principalmente la runtime, le ottimizzazioni del linguaggio e altri aspetti principali, con sostanziali benefici in termini di efficienza e velocità.

Il Server Garbage Collector è stato ad esempio adattato per soddisfare al meglio i requisiti di memoria delle applicazioni, specialmente in quei sistemi dove c’è un elevato numero di core, riducendo al tempo stesso l’uso della memoria fino a ben il 93%, come è emerso in alcuni benchmark.

Altre migliorie di .NET 9 riguardano TechEmpower, con un beneficio sulle prestazioni del 15% nelle richieste al secondo, andando così incontro agli sviluppatori che realizzano applicativi ad alta produttività, ma che al tempo stesso devono essere efficienti per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse.

Insieme alla nuova versione del suo ambiente di sviluppo, Microsoft ha rilasciato anche Aspire 9, ovvero un potente set di strumenti, modelli e pacchetti pensati per la creazione facilitata di applicazioni per la produzione. La nuova versione di Aspire 9 semplifica la procedura di sviluppo delle applicazioni cloud, riducendo al minimo la complessità della distribuzione grazie a nuove API e funzionalità che permettono di mantenere attivi i contenitori tra le sessioni di debug, oltre a integrazioni per piattaforme come OpenAI e Milvus.

Microsoft .NET 9 rende inoltre molto facile l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni, grazie a collaborazioni con i partner dell’ecosistema IA, come Azure, OpenAI, Pinecone e LlamaIndex. Sono poi disponibili anche nuove astrazioni Microsoft.Extensions.AI e Microsoft.Extensions.VectorData, con cui gli sviluppatori possono lavorare più facilmente anche a modelli linguistici, integrazioni e altri servizi IA nella crazione di applicazioni avanzate.

Queste e altre novità sono state elencate in maniera più approfondita nell’annuncio ufficiale Microsoft, mentre l’ultima versione dell’ambiente è ora disponibile nella pagina ufficiale.