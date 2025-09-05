Microsoft, SSMS 22 in arrivo: le novità per gli sviluppatori SQL

Rilasciato SQL Server 2025 RC0, Microsoft ha deciso di dare una rinfrescata a SSMS, lo strumento che ogni DBA e sviluppatore ha sempre aperto sul desktop. La versione 21 di maggio aveva già sistemato molte cose segnalate dagli utenti, ora SSMS 21.5 vuole fare il passo successivo.

SSMS 21.5: correzione dei bug, prestazioni e dialoghi più intelligenti

Tra le novità in arrivo:

Correzioni mirate alla finestra di dialogo di connessione;

Miglioramenti nella visualizzazione delle proprietà del database;

Ottimizzazioni nella griglia dei risultati;

Maggiore affidabilità e performance complessiva.

Microsoft ha confermato che la nuova finestra di connessione sarà più flessibile e ricca di funzionalità, per rendere più fluido il lavoro quotidiano degli sviluppatori.

SSMS 22: un’anteprima che guarda al futuro

Parallelamente, il team di sviluppo sta lavorando alla prossima major release: SSMS 22. L’anteprima 1 non ha ancora una data ufficiale, ma è attesa a breve. E le novità promesse sono abbastanza sostanziose da giustificare un salto di versione. Ecco alcune delle funzionalità previste:

Supporto esteso alla nuova sintassi di SQL Server 2025;

Zoom dinamico sulla griglia dei risultati;

Nuovi temi visivi per personalizzare l’interfaccia;

Prime integrazioni per impostazioni unificate.

Come per SSMS 21, anche la versione 22 seguirà un ciclo di anteprime regolari, permettendo agli utenti di testare le novità e fornire feedback in tempo reale.

Tabella di marcia: AI, Fabric e compatibilità Arm64

Chi vuole uno sguardo più ampio sul futuro di SSMS può consultare la roadmap ufficiale, dove Microsoft anticipa alcune direzioni strategiche:

Integrazione con Microsoft Fabric per esperienze SQL più fluide;

Strumenti AI per assistenza alla scrittura del codice;

Compatibilità con dispositivi Arm64 per una maggiore versatilità.

Nei prossimi mesi, l’azienda chiarirà come verranno distribuite queste funzionalità tra SSMS 21.5 e SSMS 22 Preview.