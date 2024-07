Microsoft Store: in arrivo casella di ricerca nella sezione Raccolta

Microsoft sta attualmente lavorando su diversi aggiornamenti e miglioramenti per l’app Microsoft Store su Windows 11 e 10. Nonostante i numerosi cambiamenti già implementati (recentemente ha semplificato il processo di installazione delle app su Windows con gli installer), l’app presenta ancora margini di miglioramento, soprattutto nella sezione “Raccolta“, dove gli utenti possono scaricare gli aggiornamenti e accedere alle app e ai giochi in loro possesso.

Secondo quanto riportato da @PhantomOfEarth su X, una fonte affidabile di informazioni su Windows, l’app Microsoft Store sta ricevendo una funzione molto richiesta: una casella di ricerca nella sezione “Raccolta”. Questa nuova funzionalità consentirà agli utenti di trovare facilmente le app e i giochi desiderati all’interno della propria libreria, senza dover scorrere eccessivamente o utilizzare la ricerca principale del negozio.

The Microsoft Store's Library page will be getting a search box to let you quickly find an app in the list. (Present in v22406.1401.1.0, don't know if it's rolling out.) pic.twitter.com/mNABcl8T8o

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 4, 2024