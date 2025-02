Microsoft Store: download selettivo dei componenti per i giochi

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Microsoft Store destinata ai Windows Insider. La versione 22501.1401 introduce una funzionalità molto attesa: la possibilità di selezionare quali componenti di un gioco scaricare sul proprio dispositivo, proprio come già avviene per l’app Xbox su Windows.

Su Microsoft Store si potranno scegliere i componenti di un gioco da scaricare

Questa novità tornerà utile soprattutto per quei giochi che offrono contenuti aggiuntivi, come pacchetti di texture ad alta risoluzione o missioni della campagna. Immaginiamo di voler entrare subito nella modalità multiplayer, senza appesantire il sistema con texture ad alta definizione che magari nemmeno sfrutteremmo appieno su un display a risoluzione più bassa.

Se in un secondo momento si decide di voler accedere ai contenuti esclusi inizialmente, non c’è da preoccuparsi: basterà tornare sulla pagina del gioco nel Microsoft Store e scaricare tutto ciò che manca, in qualsiasi momento.

Ecco quanto dichiarato da Microsoft riguardo a questa novità: “Gli utenti Windows Insider nei canali Canary e Dev che eseguono la versione 22501.1401.xx o superiore del Microsoft Store vedranno il seguente miglioramento:

Opzioni di installazione perfezionate per i giochi: Stiamo aggiungendo una nuova funzionalità che consente di installare singoli componenti per alcuni giochi. Ad esempio, Call of Duty e Halo possono permetterti di installare (o non installare) texture ad alta risoluzione o la campagna. Questo ti offre un maggiore controllo sulla tua esperienza di gioco e sulla dimensione di installazione dei tuoi giochi.”

Gestire i componenti installati con un clic

Una volta installato il gioco, si potrà tornare alla sua pagina del prodotto, fare clic sul nuovo pulsante “Gestisci” e modificare i componenti installati. Microsoft invita gli utenti a fornire feedback su questa funzionalità tramite l’app Feedback Hub (WIN + F) nella sezione dedicata a Microsoft Store.