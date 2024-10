Microsoft Store: nuovo look per le pagine di app e giochi

Nelle scorse ore, il colosso di Redmond ha annunciato che sta rendendo disponibile una nuova versione del Microsoft Store per Windows 10 e Windows 11, che è in fase di rilascio per tutti i membri del programma Windows Insider. Si tratta di un aggiornamento piuttosto importante, in quanto offre un look rinnovato per le pagine di app giochi.

Microsoft Store: novità per le pagine di app e giochi

Microsoft ha infatti dichiarato che sta introducendo una nuova funzionalità per le pagine dei prodotti, con cui va ad aggiungere un’esperienza coinvolgente nella parte superiore della schermata.

Più precisamente, per le app e i giochi che forniscono un trailer, è possibile goderselo mentre si naviga nelle rispettive pagine.

Per i giochi senza trailer, invece, vengono usate bellissime immagini di eroi fornite dagli sviluppatori.

C’è anche un’opzione nella pagina delle impostazioni dello store per attivare o disattivare la riproduzione automatica dei video, in base a quelle che sono le singole preferenze degli utenti.

Le novità vengono aggiunte a partire dalla versione 22409 o successiva del Microsoft Store e saranno fruibili sia in modalità chiara che scura. Successivamente, poi, le modifiche saranno fruibili anche da parte dei “non addetti ai lavori”.

Da tenere presente che questo è solo uno degli ultimi aggiornamenti che Microsoft ha deciso di rilasciare per il suo store digitale di app e giochi. Ad agosto scorso, ad esempio, è stata implementa la sezione Download, con una nuova pagina dedicata, introdotta proprio per andare incontro ai feedback di coloro che ritengono la gestione odierna delle app installate poco intuitiva.