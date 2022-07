Microsoft Store: migliorie per i prezzi e altre novità

Con il rilascio della Insider Preview Build 25163 di Windows 11 all’interno del Dev Channel che è avvenuto nelle scorse ore, Microsoft ha introdotto diverse e interessanti novità, come quelle che vanno a riguardare la barra delle applicazioni. Ad andare incontro a delle modifiche è però pure il Microsoft Store.

Microsoft Store: nuovo badge per i prezzi e altre migliorie

Il colosso di Redmond ha infatti rilasciato nel Dev Channel la versione 22206.1401.2.0 del suo store, con la quale ha implementato alcuni cambiamenti e miglioramenti inerenti la reperibilità dei contenuti.

Più precisamente, è stato adottato un nuovo design per i badge dei prezzi, in maniera tale da rendere più facile capire il costo dei contenuti disponibili e avere tutte le informazioni del caso quando viene cercata una una uova app, un gioco oppure un film, come visibile nello screenshot presente di seguito.

C’è pure un nuovo sistema per trovare varie edizioni di un determinato gioco, come mostrato nell’altro screenshot annesso di seguito. Grazie alla suddetta modifica, adesso è ad esempio possibile visualizzare le edizioni standard e deluxe dei titoli, in maniera tale da poter scegliere quella a cui giocare.

Chiaramente, come accade per qualsiasi altra modifica giunta in anteprima, prima che possa essere eventualmente implementa in maniera definitiva, Microsoft attende la ricezione dei feedback al riguardo da parte degli utenti. Non è ovviamente da escludere che in caso di problemi o di scarso interesse da parte degli utenti, tali cambiamenti possano essere scartati e non venire mai applicati sulla versione stabile dello store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.