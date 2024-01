Microsoft Store: notifiche per l'installazione delle app

Dopo i miglioramenti in termini di velocità di ottobre scorso, Microsoft ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per l’app Microsoft Store per i sistemi operativi Windows 11 e Windows 10 che porta in dote una piccola, ma decisamente interessante novità: la possibilità di ricevere delle notifiche quando le app vengono aggiornate.

Microsoft Store: arrivano le notifiche per l’installazione delle app

Andando più in dettaglio, si tratta della versione 22312, da poco disponibile per il download nel canale stabile, la quale, come anticipato, consente agli utenti di abilitare nuove notifiche e alcune opzioni per gestirle.

Gli utenti possono infatti ricevere un messaggio quando il Microsoft Store ha terminato l’installazione di un’app o di un gioco.

Oltre a informare del fatto che una determinata app è pronto per l’uso, le nuove notifiche forniscono due azioni extra rapide: la possibilità di avviare l’app segnalata e quella di aggiungerla nel menu Start. Da tenere presente che questa funzione era già disponibile in precedenza su Windows 10, ma adesso è stata estesa pure a Windows 11.

Le notifiche relative all’installazione delle app sono abilitate per impostazione predefinita, ma chi non gradisce la cosa può sbarazzarsene senza troppi problemi avviando l’app del Microsoft Store, facendo clic sull’icona del profilo in alto a destra, poi sulla voce Impostazioni dal menu che compare e disabilitando l’opzione Notifiche per le installazioni di app.

Per controllare quale versione del Microsoft Store è attualmente in uso sul computer è sufficiente recarsi nella sezione Impostazioni dell’app, scorrere verso il basso fino alla sezione Informazioni e vedere il numero di relase da lì.