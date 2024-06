Microsoft Surface Duo 3: un brevetto mostra le fattezze

Il Microsoft Surface Duo 3 potrebbe essere uno smartphone pieghevole a tutti gli effetti, o almeno questo è ciò che si evince dalla visione di un brevetto depositato dal colosso di Redmond presso lo US Patent Office (USPTO) che è stato pubblicato nel corso degli ultimi giorni e rinvenuto nelle scorse ore. Considerando però che il progetto pare sia stato cancellato, è cosa assai improbabile che alla fine vedremo far effettivamente capolino sul mercato un dispositivo del genere.

Microsoft Surface Duo 3: ecco com’è stato immaginato

Ad ogni modo, dalla presa visione del brevetto emerge che Microsoft abbia previsto per il Surface Duo 3 un display esterno e uno pieghevole interno in sostituzione di quello adoperato sulle prime due generazioni Duo e Duo 2, presentandosi con delle fattezze molto simili a quelle del Galaxy Z Fold 4.

Ci sono poi tre fotocamere posteriori e di una frontale posizionata centralmente e un supporto magnetico per appoggiare lo smartphone pieghevole su una superficie piana ad esempio per leggere o guardare un contenuto video. Nella documentazione viene pure descritta la presenza di un tasto laterale utile per semplificare l’apertura della cerniera del dispositivo.

Come anticipato, considerando tuttavia il fatto che Microsoft pare aver rinunciato in via definitiva alla produzione di smartphone, consequenzialmente ai tagli sui prodotti hardware per PC e Android, difficilmente il Surface Duo 3 vedrà effettivamente la luce. In più occasioni, infatti, Satya Nadella, il CEO dell’azienda di Redmond, ha sottolineato il fatto che questo è tempo di concentrarsi su altro, in special modo su prodotti e servizi.