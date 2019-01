Microsoft porta Surface Go LTE Advanced in Italia

La divisione nostrana del gruppo di Redmond annuncia oggi il debutto in Italia di Surface Go con LTE Advanced, edizione consumer del dispositivo Microsoft già disponibile da qualche mese nella versione for Business indirizzata principalmente ai professionisti. Il 2-in-1, come si può intuire già dal nome, è dotato di un modulo per la connettività che permette di comunicare, accedere ai contenuti online ed essere produttivi in mobilità, senza l’obbligo di dover cercare una rete WiFi, con ovvi benefici anche per quanto riguarda la sicurezza.

Microsoft Surface Go con LTE Advanced

I network mobile vengono agganciati da una doppia antenna supportata dal chip Snapdragon X16 LTE prodotto da Qualcomm, così da garantire la stabilità nella gestione del traffico dati. Dando un’occhiata alla scheda tecnica, ogni operazione è affidata al processore Pentium Gold 4415Y di Intel, mentre la batteria offre un’autonomia dichiarata che arriva a 8,5 ore di utilizzo continuato con una sola carica. Il sistema operativo preinstallato al momento dell’acquisto è Windows 10 in modalità S, con la possibilità di effettuare il passaggio all’edizione Home senza sostenere alcuna spesa.

È possibile acquistare fin da oggi Surface Go con LTE Advanced nella versione consumer al prezzo di 749,00 euro per la configurazione base (4 GB di RAM, 64 GB di storage), direttamente sullo store online di Microsoft oppure presso la rete di rivenditori autorizzati distribuita in tutto il territorio nazionale. Attraverso le pagine dello shop ufficiale del gruppo si può inoltre usufruire di uno sconto pari al 10% rivolto a studenti, genitori e insegnanti.

Inoltre, in occasione del lancio, fino al 2 febbraio sarà possibile acquistare il bunde che include il Surface Go il con 128 GB di storage, la Surface Go Signature Type Cover e la Surface Pen utile per scrivere o disegnare a mano libera sul display con un risparmio complessivo pari a 114,99 euro sul prezzo di listino.