Microsoft porta i nuovi Surface in Italia

A qualche mese di distanza dagli annunci, Microsoft conferma oggi il debutto nel nostro paese dei nuovi dispositivi della linea Surface. Presentati all’inizio di ottobre, i modelli Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 sono in prevendita sulle pagine dello store ufficiale, così come il Surface Studio 2 che fa il suo esordio per la prima volta in Italia rivolgendosi ai creativi che non accettano compromessi in termini di performance.

Microsoft Surface Pro 6

Il Surface Pro 6 da 12,3 pollici costituisce la più recente evoluzione della proposta Microsoft per il segmento 2-in-1, offrendo rispetto al predecessore un incremento in termini di prestazioni pari al 67%, grazie all’integrazione dei processori quad core Intel di ottava generazione. L’acquirente può scegliere tra due colorazioni della scocca: nero o platino. È ovviamente possibile personalizzare il comparto hardware selezionando diversi tagli di storage (da 128 GB a 1 TB), 8 o 16 GB di RAM e CPU Core i5 o Core i7. I prezzi variano da 1.069 euro per la configurazione base fino a 2.499 euro per quella più avanzata, comprensivi di Surface Pen per scrivere, disegnare o prendere appunti sullo schermo. Gli ordini effettuati oggi saranno evasi a partire dal 7 febbraio.

Microsoft Surface Laptop 2

Disponibile nella colorazione platino, Surface Laptop 2 risulta particolarmente adatto alla produttività grazie al suo display da 13,5 pollici. È mosso da processori quad core Intel di ottava generazione e integra una batteria capace di assicurare fino a 14,5 ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. Da 128 a 512 GB per lo storage, 8 o 16 GB di RAM e CPU Core i5 o Core i7 le opzioni disponibili. In questo caso il prezzo fissato per la configurazione base è 1.169 euro, mentre scegliendo tutte le componenti più avanzate si arriva a 2.399 euro. Di nuovo, le spedizioni delle unità acquistate in prevendita inizieranno il 7 febbraio.

Va precisato che sia Surface Pro 6 sia Surface Laptop 2 sono acquistabili anche nelle versioni business con alcune caratteristiche aggiuntive: sistema operativo Windows 10 Pro, processore 8350U e servizio di garanzia Advanced Exchange per la sostituzione in tempi rapidi senza costi aggiuntivi.

Microsoft Surface Studio 2

Concludiamo la carrellata con Surface Studio 2, un prodotto pensato e progettato al fine di soddisfare le esigenze dei creativi. Rispetto al modello precedente incrementa le prestazioni del 50% (è il più veloce della famiglia Surface), integra un ampio display da 28 pollici con tecnologia Brilliant PixelSense ed è basato sulla piattaforma Windows 10 Pro, con supporto all’interazione tramite desktop remoto e all’assistente virtuale Cortana.

Con SSD da 1 o 2 TB, 16 o 32 GB di RAM DDR4, processore Intel Core i7-7820HQ e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o GTX 1070 (8 GB), è disponibile in varie configurazioni con una spesa minima di 4.199 euro per arrivare fino a 5.599 euro. Ancora, le consegne prenderanno il via il 7 febbraio.