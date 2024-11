Microsoft Surface Laptop Studio 2 per il 3in1 che fa la rivoluzione, -28%

Un laptop che rivoluziona il mercato grazie alle sue funzioni avanzate e alla possibilità di utilizzarlo in mille modi diversi. Microsoft Surface Laptop Studio 2 è ideale se stai cercando un prodotto che sia compatibile con più esigenze o, detto più facilmente, un convertibile. Puoi acquistalo a soli 2,299€ su Amazon con uno sconto del 28% che rende il prezzo un affare. Non farti scappare questa offerta legata al Black Friday anticipato dell’ e-commerce.

Microsoft Surface Laptop Studio 2, un prodotto senza limiti

Appena lo vedi te ne innamori a prima vista. Microsoft Surface Laptop Studio 2 è un prodotto così avanzato e particolare da risultare quasi unico nel suo piccolo. In modo particolare, grazie al suo design avanzato poi usarlo in tre modalità diverse ossia:

portatile con schermo touch screen;

Schermo inclinato;

Ripiegato su se stesso per diventare un’area di disegno creativa.

Tutto questo viene reso possibile da cerniere innovative che rendono il display altamente flessibile e da un sistema di stand incorporato che accomoda ogni tua esigenza.

Ma veniamo al dunque, quali sono i punti forti di questo prodotto? Hai a disposizione un display da 14,4 pollici touch screen e con sistema PixelSense Flow che non solo ha una risoluzione avanzata ma anche una luminosità eccelsa.

Il processore Intel i7 viene abbinato a 32 GB di RAM e 1TB di spazio su SSD per non dover mai scendere a compromessi sia con la memoria che con prestazioni e lag. Se tutto questo non basta sappi che puoi anche espandere lo spazio grazie a un lettore di schede di memoria integrato.

Con una batteria che ti porta al giorno dopo e una ricarica rapida a tua completa disposizione, non incontrerai mai un singolo problema.

A soli 2299€ su Amazon, Microsoft Surface Laptop Studio 2 è il dispositivo di cui non fare a meno se vuoi un prodotto che sia in linea con le tue esigenze. Approfitte immediatamente dello sconto del 28% regalato dall’anticipo del Black Friday su Amazon.

Se lo desideri sono attivi anche i pagamenti rateizzati senza interessi. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.