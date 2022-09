Microsoft Teams: arriva una nuova funzione per i pagamenti

Dopo l’aggiunta dell’interpretazione linguistica nelle riunioni, con l’intento di dare una mano alle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, Microsoft Teams andrà presto ad implementare una nuova funzione di pagamento, similmente a quanto viene già offerto dai concorrenti Zoom e Google Meet tramite PayPal.

Al momento si tratta ancora di un progetto in una fase iniziale, ma Microsoft ritiene già che la sua proposta verrà particolarmente apprezzata da tutti coloro che necessitano di richiedere dei pagamenti durante una riunione tramite il suo servizio.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto indicato al riguardo dal colosso di Redmond nella tabella di marcia di Microsoft 365 riguardo la novità.

Fai crescere la tua attività facendoti pagare per appuntamenti, lezioni o eventi che organizzi su Teams. Una volta collegato un servizio di terze parti per ricevere i pagamenti, sarai in grado di richiedere il pagamento direttamente durante una riunione di Teams e fare in modo che i clienti ti paghino in pochi clic. Questa funzione è supportata per le aziende registrate negli Stati Uniti e in Canada in questo momento.