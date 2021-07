Microsoft Teams, arriva la Music Mode: di cosa si tratta?

Prosegue senza sosta il lavoro della squadra di Microsoft Teams, al fine di migliorare continuamente il servizio offerto. Tra le prossime novità introdotte, una prenderà il nome di Music Mode, già di per sé piuttosto esplicativo per capire di cosa si tratta.

La Music Mode in arrivo su Microsoft Teams

Il rollout è previsto tra luglio e agosto. Per capire meglio di cosa si tratta, facciamo riferimento alla descrizione fornita da un documento ufficiale (link a fondo articolo). In breve, permetterà a coloro in possesso di microfono e altoparlanti di alto livello di beneficiare di una qualità audio superiore, priva di un'eccessiva compressione del segnale, banda permettendo.

Grazie a Music Mode garantiamo il supporto per il sampling rate fino a 32 kHz a 128 kbps, ottimizzando le nostre impostazioni interne di elaborazione audio, così da riprodurre la musica in alta fedeltà. Teams adatterà automaticamente il bitrate audio in base alla banda disponibile, scendendo fino a 48 kbps pur continuando a fornire una buona qualità della musica.

Sarà disponibile sulle piattaforme desktop. Una novità che strizza l'occhio in primo luogo agli insegnanti di musica alla prese con le lezioni da remoto. Prevista inoltre l'integrazione di nuovi controlli per il flusso audio.

Forniamo inoltre agli utenti, in caso di necessità, la possibilità di disattivare elementi come la cancellazione dell'eco, l'eliminazione del rumore e il gain control. Per beneficiarne, l'ideale disporre di microfoni e cuffie professionali oppure altoparlanti esterni di alta qualità (non cuffie Bluetooth). Anche i microfoni e gli speaker integrati in laptop come Surface Book offrono una buona esperienza.

La nuova funzionalità in arrivo per Teams replica in modo piuttosto simile quanto già visto nel settembre scorso su Zoom, con l'introduzione della High-Fidelity Music Mode rivolta proprio ai professionisti della musica.