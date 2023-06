Microsoft Teams: niente più ritardi in riunione grazie a questa feature

Le videoconferenze sono ormai divenute il metodo di comunicazione preferito da molti lavoratori in tutto il mondo, specialmente coloro che operano prevalentemente in smart working o devono interfacciarsi con colleghi da ogni parte del globo. Microsoft Teams negli ultimi anni è diventato un servizio di riferimento, complice l’introduzione di funzionalità sempre più utili. Per esempio, a inizio giugno 2023 è arrivata la generazione di immagini di Microsoft Designer all’interno di Teams.

In futuro, invece, grazie a un nuovo aggiornamento di Microsoft Teams nessuno potrà avere più scuse per avere fatto tardi a un meeting internazionale. Cosa sta per arrivare?

Microsoft Teams non giustifica più i ritardi

All’interno della roadmap di Microsoft 365 è apparsa la voce “fuso orario dei partecipanti alla riunione”, ma cosa significa? Molto semplicemente, Teams permetterà di pianificare le chiamate per gli utenti in diverse parti del mondo monitorando tutti i fusi orari. L’aggiornamento suggerirà l’orario ideale per la partecipazione di tutti i partecipanti, sincronizzando il meeting nelle fasi della giornata più accessibili a chiunque.

In aggiunta, Microsoft Teams fornirà anche “approfondimenti aggiuntivi che corrispondono ai rispettivi fusi orari dei partecipanti“. Di cosa si tratta? Molto probabilmente di festività locali o tempi di viaggio nel caso in cui un membro del team sia in trasferta.

Questo aggiornamento arriverà comunque tra qualche settimana: nella roadmap, infatti, viene elencata come una novità “in fase di sviluppo” con lancio programmato per luglio 2023. Il debutto avverrà certamente su Teams per Windows su Web e desktop, mentre non è chiaro se e quando arriverà su mobile.