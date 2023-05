Microsoft Teams: nuovi sfondi statici e dinamici in arrivo

Gli sfondi disponibili su Microsoft Teams sono in aggiornamento. Il colosso di Redmond andrà ad agire prima su quelli statici, dopodiché andrà a introdurre delle versioni animate, portando a compimento quello che rappresenta il più grande aggiornamento degli sfondi virtuali supportati dal servizio dal momento del lancio della raccolta originale che è avvenuto nel 2020.

Microsoft Teams: tanti nuovi sfondi in arrivo entro giugno

Andando più nello specifico, una vasta raccolta di nuovi sfondi statici verrà introdotta a stretto giro, andandosi a sommare a quelli già presenti, mentre quelli animati giungeranno successivamente, ma non sarà necessario attendere ancora a lungo, in quanto il rilascio è previsto per giugno prossimo.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, l’annuncio della novità fatto da Microsoft Design tramite un post condiviso su Medium.

Dotata di immagini completamente nuove, la libreria visiva reinventata per Teams è stata progettata con cura per rappresentare le persone che le utilizzano e il modo in cui funzionano meglio. Osservando la popolarità di alcune immagini, abbiamo notato che i clienti sono ugualmente entusiasti di essere raffigurati in scene divertenti e fantasiose mentre vengono ritratti in spazi realistici come uno spazio di coworking, un ufficio o una casa.

I nuovi sfondi sono stati realizzati pensando alla posizione dell’utente sullo schermo, evitando di ostacolare la visione di elementi chiave e di inquadrature non propriamente perfette. Sono insomma stati progettati non solo per essere una soluzione per personalizzare maggiormente Microsoft Teams, ma anche e soprattutto per migliorare l’esperienza digitale degli utenti, come visibile pure osservando lo screenshot sottostante.

I nuovi sfondi rappresentano meticolosamente dettagli come i colori, la luce, la profondità e l’inquadratura e sono strutturati fornendo distrazioni minime per incoraggiare la concentrazione e suscitare curiosità mostrando la profondità di determinati luoghi.

Da tenere presente che attualmente su Microsoft Teams sono disponibili sei categorie di sfondi: alcuni rappresentano nuove o montagne colorate, altri si concentrano su rappresentazioni contemporanee, su legno e luce ecc.