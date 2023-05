Microsoft Teams: nuovo update introduce avatar virtuali

Mentre a inizio maggio 2023 abbiamo anticipato l’arrivo di nuovi sfondi su Microsoft Teams, la piattaforma di videoconferenze della società di Redmond accoglie una funzionalità inedita che potrebbe rendere molto diverse le videochiamate. Di cosa stiamo parlando? Degli avatar virtuali, da oggi disponibili per tutti gli utenti dell’app desktop Windows e Mac Microsoft Teams. Ecco come funzionano.

Gli avatar virtuali arrivano su Microsoft Teams

Questa novità, già disponibile in realtà da gennaio 2023 per i primi test dedicati a coloro che hanno accesso alla build di anteprima, permette di personalizzare le riunioni e migliorare l’aspetto delle chiamate, rendendole più simpatiche e, magari, evitando di mostrarsi mentre si è struccati o in condizioni giudicate “impresentabili”.

Gli avatar virtuali, presenti nella roadmap ufficiale di Microsoft 365 da ormai molti mesi, permetteranno oltretutto di aggirare eventuali problemi con la webcam utilizzata per mostrarsi durante la conferenza, dando al contempo un aspetto più coinvolgente e divertente agli incontri online. Del resto, gli avatar su Microsoft Teams potranno essere personalizzati in ogni loro dettaglio e godranno di reazioni attivabili per esprimere più emozioni.

Tra gli effetti visivi figurano poi animazioni e alterazioni alla tonalità dei video, tra cui la sfocatura degli sfondi e l’interazione tra questi ultimi e gli avatar. Resta da vedere quanto saranno adatti questi nuovi avatar e reazioni per le chiamate di lavoro.

Al contempo, l’azienda sta sviluppando nuovi “spazi immersivi” per Microsoft Teams, potenzialmente per migliorare le esperienze di videoconferenza tramite PC e visori VR, ovvero nel modo migliore per sentirsi parte di incontri “dal vivo” con altri colleghi di lavoro. I nuovi spazi immersivi saranno disponibili in anteprima nei prossimi giorni, in vista di un lancio più ampio entro la fine dell’anno.