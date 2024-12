Microsoft Teams per iPad ora supporta le webcam esterne

Per la gioia di tutti coloro che sono soliti sfruttare Microsoft Teams su iPad, d’ora in avanti potranno fare uso di una webcam esterna. Gli utenti che dispongono di un tablet della “mela morsicata” possono pertanto decidere di collegare una webcam di migliore qualità rispetto a quella “di serie” quando fanno uso della celebre piattaforma di comunicazione di casa Redmond.

Microsoft Teams: webcam esterne su iPad

Probabilmente non tutti ne sono a conoscenza, ma con iPadOS 17, che è stato rilasciato lo scorso anno, Apple ha implementato il supporto per la connessione di webcam e fotocamere esterne a iPad con una porta USB-C. Microsoft ha quindi ben pensato di sfruttare la funzione per gli utenti che intendono beneficiare di una risoluzione più elevata, una migliore gamma dinamica e la possibilità di regolare gli angoli durante le videoconferenze.

Connettere una webcam all’iPad per poterla sfruttare in Microsoft Teams è estremamente facile: è sufficiente collegare la webcam esterna alla porta USB-C del dispositivo prima o durante la riunione su Microsoft Teams e l’app la selezionerà automaticamente per l’uso durante la chiamata. Per tornare alla fotocamera integrata dell’iPad, poi, basta scollegare quella esterna.

Attualmente non ci sono controlli nativi o offerti da Microsoft Teams per passare manualmente dalla fotocamera interna dell’iPad a una esterna. Almeno per il momento, Microsoft Teams avvierà automaticamente la fotocamera esterna ogni volta che una è collegata.

Microsoft afferma che la maggior parte delle webcam che funzionano tramite una connessione USB-C sono supportate, per cui riuscire a trovare un modello compatibile non dovrebbe essere assolutamente un problema.