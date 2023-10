Microsoft Word compie 40 anni, tanti auguri!

Tanti auguri Word per aver compiuto 40 anni! Il 25 ottobre del 1983, infatti, Microsoft presentava per la prima volta in assoluto il suo editor di testo WYSIWYG e oggi questo ormai leggendario software rappresenta una delle app più longeve di Windows (e non solo).

Word: since 1983

Per celebrare questo importante compleanno, Microsoft ha pubblicato una grafica, visibile di seguito, che mostra la storia di Word, andando altresì a rivelare quali saranno i futuri aggiornamenti dell’applicazione.

La cronologia con la storia di Word mette in evidenza i suoi traguardi principali, come la versione originale nel 1983, la versione 97 e 97 con AutoCorrect, quella del 2003 con la sua significativa riprogettazione, l’editing avanzato delle immagini nella versione 2010, le migliorie implementate con l’edizione 2013 e una migliore collaborazione in Microsoft 365 insieme alla tanto attesa modalità dark.

Per quel che riguarda il futuro, Microsoft desidera concentrarsi sull’integrazione di Copilot in Word, ottimizzare la versione Web dell’editor di testo, perfezionare la scrittura collaborativa e offrire strumenti ancora più efficienti per gli sviluppatori per creare “esperienze sorprendenti” con flussi di lavoro personalizzati.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Microsoft al riguardo.

Mentre guardiamo al futuro, ci impegniamo a portare la torcia e a costruire sulle fondamenta che sono state messe in atto nel 1983. Il nostro obiettivo incrollabile è quello di garantire che Word si scomponga per supportare gli utenti mentre completano qualsiasi compito di scrittura e lettura – da semplice a complesso – nel modo più efficiente possibile.

È interessante notare che nel festeggiare il traguardo di Word, Microsoft menziona pure l’Apple Lisa e dice che ha fondamentalmente reinventato cosa sarebbe potuto essere un personal computer.