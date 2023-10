Midjourney lancia niji-journey per generare immagini in stile manga

Niji Journey è un’applicazione mobile disponibile per Android e iOS sviluppata da Midjourney, nota come una delle migliori IA per la generazione di immagini attualmente disponibili sul mercato, in collaborazione con Spellbrush. Accessibile anche tramite un server Discord, lo strumento si basa su una funzione disponibile su Midjourney da diversi mesi, che conferisce alle immagini uno stile che ricorda i manga e l’animazione giapponese, noto come “niji”.

Niji Journey è un’intelligenza artificiale all’avanguardia che disegna illustrazioni anime personalizzate. Che si tratti di un simpatico personaggio chibi o di una scena d’azione dinamica, “Niji Journey è in grado di dare vita alla vostra visione“, si legge sul sito ufficiale.

Rispetto a Midjourney, Niji Journey ha un grande vantaggio: la sua applicazione mobile. Questa permette di generare immagini senza dover passare attraverso un server Discord, direttamente all’interno dell’applicazione, come avviene ad esempio con ChatGPT. Inoltre, Niji Journey non si limita a creare immagini in stile manga/anime, poiché è possibile utilizzare anche le versioni 4 e 5 di Midjourney, in modo da poter generare qualsiasi immagine si desideri.

Niji Journey è un’applicazione gratuita, disponibile su App Store e Play Store. Ai nuovi utenti vengono offerti 20 crediti di generazione gratuiti. Inoltre, è possibile provare gratuitamente anche Midjourney, cosa diventata impossibile da quando gli sviluppatori hanno smesso di offrire crediti gratuiti, soprattutto a causa dell’elevato numero di utenti. Tra niji e Midjourney esiste una stretta correlazione: chi possiede un abbonamento a pagamento a Midjourney, può usufruire anche di niji – journey, e viceversa.

Pe gli abbonati, ecco le varie offerte disponibili direttamente dall’applicazione:

5,49/mese: circa 80 generazioni mensili,

10,99/mese: circa 200 generazioni mensili,

32,99/mese: 15 ore di generazioni veloci, generazioni lente illimitate,

64,99/mese: 30 ore di generazione veloce, generazione lenta illimitata.

Come funziona Niji Journey

L’interfaccia di Niji Journey è suddivisa in tre pagine principali. È possibile passare da una pagina all’altra utilizzando il riquadro di navigazione nella parte inferiore dello schermo. Si troverà:

Una scheda Feed: è una galleria di creazioni di altri utenti che potete esplorare, in particolare per trovare ispirazione per i propri prompt.

Una scheda Imagine: che consente di creare, visualizzare e modificare le immagini generate,

una scheda You: che contiene informazioni sul proprio profilo e sulle immagini generate.

Come si generano le immagini su Niji Journey?

Sopra i pulsanti che consentono di navigare tra le diverse schede dell’applicazione si trova l’interfaccia di creazione. Questa è composta da una finestra di dialogo per scrivere le richieste e, subito sotto, da cinque pulsanti. Ecco a cosa servono:

Pulsante image: consente di selezionare un’immagine o una foto dalla galleria dello smartphone. niji – journey può, come Midjourney, trarre ispirazione dalle foto fornite per generare immagini.

Pulsante palette: consente di accedere ai diversi modelli utilizzabili (niji journey v4 e v5, nonché Midjourney v4 e v5), di determinare in che misura lo stile predefinito dello strumento viene applicato alle immagini e di scegliere tra diversi stili grafici (predefinito, espressivo, carino, scenografico, originale).

Pulsante quadrato: consente di scegliere il formato della grafica generata (quadrato, verticale, orizzontale, mobile, ecc.).

Pulsante a forma di ruota dentata: consente di scegliere tra la generazione normale, veloce o turbo (a seconda dell’abbonamento), nonché di definire se le creazioni sono pubbliche o private.

Pulsante bacchetta magica: situato all’estrema destra, consente di convalidare la richiesta e di avviare la generazione.

Generare immagini

La generazione di immagini è la stessa della maggior parte degli strumenti che offrono lo stesso servizio, come DALL-E 3 in ChatGPT o Bing Chat. Viene presentata una finestra di dialogo in cui scrivere la richiesta. Una volta fatta la richiesta, è sufficiente premere il pulsante della bacchetta magica per avviare il processo di generazione. Durante l’operazione viene visualizzata una barra di avanzamento. È possibile scrivere le richieste in italiano.

Niji Journey genererà quattro immagini diverse in base alla richiesta. A destra di queste quattro immagini, compaiono due pulsanti: il primo, sotto forma di frecce rotanti, consente di generare quattro nuove immagini in base alla richiesta iniziale. Il secondo, a forma di matita, consente di tornare alla richiesta e di modificarla.

Facendo clic su una delle quattro immagini, vengono presentate diverse opzioni:

Pulsante Upscale: consente di ottenere l’immagine scelta in un formato più grande, aprendo la strada a nuove possibilità di modifica.

Pulsanti Weak e Strong: generano quattro nuove immagini, ispirate alla visuale selezionata, ma con maggiori (strong) o minori (weak) differenze.

Pulsanti di download e di condivisione: il primo, sotto forma di dischetto, consente di scaricare l’immagine sul proprio dispositivo, mentre il secondo permette di condividere la visuale su vari social network, via e-mail, sms, ecc.

Le opzioni di editing avanzato sono disponibili dopo aver scelto una delle quattro immagini e selezionato la funzione Upscale. È sufficiente premere sull’immagine ingrandita per: