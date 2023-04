Miglior Conto Deposito per investimenti a 6 mesi: interessi al 4% con Mediolanum

Il Conto Deposito è uno strumento di investimento sicuro e in grado di garantire un rendimento notevole: per individuare il migliore per investimenti di breve durata è necessario concentrarsi sul tasso di interesse concesso dalla banca. Su depositi a breve termine (come ad esempio 6 mesi), infatti, la presenza di un vincolo è decisamente meno significativa rispetto ad investimenti a lungo termine. A fare la differenza nella scelta del miglior Conto Deposito è, quindi, proprio il tasso di interesse applicato al capitale investimento.

La scelta più interessante in questo momento è rappresentata da SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto corrente a zero spese che integra un Conto Deposito che garantisce un tasso promozionale del 4% per depositi a 6 mesi. Per accedere alla promozione, oltre a completare l’apertura del conto, è necessario impostare l’accredito dello stipendio. Grazie alla proposta di Banca Mediolanum è possibile ottenere 138 euro di interessi netti ogni 10.000 euro di investimento.

Per accedere al Conto Deposito è possibile richiedere SelfyConto tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il link qui di sotto.

Conto Deposito a 6 mesi: il migliore è di Banca Mediolanum

L’offerta di Banca Mediolanum è davvero completa. L’istituto propone un conto corrente caratterizzato da:

canone azzerato per un anno (poi 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per gli Under 30 e azzerabile dagli Over 30 che richiedono un prestito o un prodotto assicurativo con Mediolanum oppure hanno un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro

carta di debito inclusa gratuitamente con pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro

bonifici gratis

carta di credito richiedibile a 1 euro al mese

Il Conto Deposito di Banca Mediolanum, accessibile con l’accredito dello stipendio, garantisce un tasso di interesse annuo lordo del 4% sui depositi a 6 mesi. In questo modo, è possibile ottenere 138 euro di interessi netti ogni 10.000 euro di investimento nel conto che, ricordiamo, è protetto dalla garanzia del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro.

Per accedere all’offerta è possibile seguire la procedura online per la sottoscrizione:

Per aprire il conto con Banca Mediolanum è possibile seguire una procedura di sottoscrizione online rapida, con l’autenticazione che può avvenire anche tramite SPID.

