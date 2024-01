Migliora il tuo inglese con EF English, il metodo che ti porterà al successo

Perché imparare l’inglese o migliorare il livello attuale è importante? Se te lo stai chiedendo, le risposte sono due: lavoro e studio. Senza entrare nel merito, le opzioni disponibili online per impararlo sono tante, ma soltanto con EF English raggiungerai il tuo obiettivo.

Andiamo a vedere perché questo corso online è famosissimo e in che modo può portarti al successo linguistico.

EF English: metodologia innovativa e supporto dei docenti

EF English è una piattaforma che insegna l’inglese in modo innovativo, grazie al perfetto equilibrio tra apprendimento autonomo e supporto diretto degli insegnanti.

Gli insegnanti sono qualificati, con dietro una formazione universitaria o con certificazioni TEFL o TKT. Inoltre, hai anche il supporto iniziale di insegnanti bilingue.

EF English è così sicuro che il suo metodo è efficace da offrire una garanzia di soddisfazione. Se, entro le prime 12 settimane, sei deluso dal corso d’inglese, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni. Inoltre, la piattaforma viene incontro alle tue esigenze personale prima di calcolare il prezzo personalizzato.

Secondo EF English, per imparare l’inglese nel modo migliore è parlarlo. Se sei sempre stato insicuro in una conversazione, durante il corso ascolterai diversi accenti e imparerai da altri studenti, sempre supportato dai docenti.

Se l’attuale percorso per imparare l’inglese non ti sta dando i frutti sperati, contatta subito uno dei consulenti linguistici di EF English, che ti aiuterà a creare un piano di studio perfetto per te. Clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina ufficiale e iscriviti subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.